POL-HAM: Verkehrsunfall mit Verletztem - Verursacher flüchtig

Hamm, Uentrop (ots) - Am Sonntag, 8. Juli, nachts gegen 1.15 Uhr, wurde ein Radfahrer bei einem Unfall am Karl-Mecklenbrauck-Weg verletzt. Ein 20-Jähriger fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Osten, als er von einem schwarzen Audi mit polnischen Kennzeichen überholt wurde. Infolge einer kurzen Berührung während des Überholvorganges kam der junge Mann mit seinem Fahrrad zu Fall. Er stürzte auf einen geparkten Peugeot und verletzte sich dabei. Der Fahrer des Audis hielt zunächst an, sprach kurz mit dem Gestürzten, setzte seine Fahrt dann aber fort, ohne seinen Namen zu nennen. Ein Zeuge, der hinzukam, informierte dann die Polizei über den Unfall. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten dann aber auch fest, dass der Radfahrer sehr stark alkoholisiert war. So wurde dieser dann in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden seine Wunden ambulant versorgt und er musste eine Blutprobe abgeben. Die Ermittlungen zu dem Fahrer des Audis dauern an. Es soll ein Mann im Alter von etwa 50 Jahren gewesen sein. Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem schwarzen Audi und seinem Fahrer machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02381 916-0 bei der Polizei zu melden. (hp)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/hamm/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell