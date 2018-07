POL-HAM: Versuchter Wohnungseinbruch

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein Unbekannter versuchte am Montag, 9. Juli, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Horster Straße einzubrechen. Gegen 5.10 Uhr versuchte der Mann die Wohnungstür aufzuhebeln, wurde dabei aber gestört. Nachdem er entdeckt wurde, floh der Mann in Richtung Overbergstraße. Der Unbekannte ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er trug schwarze Schuhe, eine dunkle Hose mit rotem Gürtel und einen schwarzen Kapuzenpullover. An der Wohnungstür entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ba)

