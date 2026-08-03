Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Widerstand auf Schützenfest in Gewahrsam gelandet

Lindlar (ots)

Ein 34-Jähriger aus Lindlar kam am Freitag (31. Juli) gegen Mitternacht einem Hausverbot auf dem Schützenfest in Lindlar nicht nach. Er hatte zuvor im Festzelt für Ärger gesorgt und verhielt sich dem Sicherheitspersonal gegenüber aggressiv. Auch einem Platzverweis der hinzugerufenen Polizeibeamten kam er nicht nach. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 34-Jährige in Gewahrsam genommen, wogegen er erheblichen Widerstand leistete. Da er einen alkoholisierten Eindruck machte, musste er zudem eine Blutprobe abgeben. Die eingesetzten Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

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