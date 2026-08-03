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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte stehlen Pedelec aus Garage

Waldbröl (ots)

Im Aspenweg sind Unbekannte am frühen Montagmorgen (3. August) in eine Garage eingebrochen. Gegen 04:10 Uhr verschafften sich die Einbrecher durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zur Garage und entwendeten ein E-Mountain-Bike der Marke Conway vom Modell Xyron in beige-schwarz. Beide Einbrecher waren männlich und schlank. Einer trug eine graue Sweatjacke mit Nike Logo und schwarze Schuhe. Die zweite Person war mit einer dunklen Sweatjacke und schwarzen Schuhen bekleidet. Beide trugen ein schwarzes Tuch bzw. eine Sturmhaube über dem Gesicht.

Der Eigentümer berichtet, dass er das Pedelec zuvor auf einem Anzeigenportal inseriert hatte.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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