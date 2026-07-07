Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt
Lindlar (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Lindlar Breun wurde am Montag (6. Juli) eine Fußgängerin leicht verletzt. Die 90-jährige Lindlarerin wollte gegen 14:40 Uhr die L284 in Breun überqueren. Dabei wurde sie von einem 63-jährigen Motorradfahrer aus Meerbusch angefahren, der mit seiner Honda auf der L284 in Richtung Waldheim unterwegs war. Die 90-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.
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