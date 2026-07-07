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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt

Lindlar (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Lindlar Breun wurde am Montag (6. Juli) eine Fußgängerin leicht verletzt. Die 90-jährige Lindlarerin wollte gegen 14:40 Uhr die L284 in Breun überqueren. Dabei wurde sie von einem 63-jährigen Motorradfahrer aus Meerbusch angefahren, der mit seiner Honda auf der L284 in Richtung Waldheim unterwegs war. Die 90-Jährige stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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