Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Handyladen

Lindlar (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (5. / 6. Juli) sind Unbekannte in einen Handyladen im Sankt-Apollinaris-Weg eingebrochen. Gegen 00:20 Uhr schlugen drei Unbekannte die Schaufensterscheibe ein und gelangten so in das Geschäft. Sie stahlen mehrere Smartphones und flüchteten mit ihrer Beute über die Jan-Wellem-Straße in Richtung Montanusstraße. Die Unbekannten waren männlich und dunkel gekleidet. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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