Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Netzwerk Kradfahrende - Sondereinsatz

Oberbergischer Kreis (ots)

Am 5. Juli (Sonntag) fand ein Sondereinsatz zum Thema "Netzwerk Kradfahrende" statt. Bei den kreisweiten Kontrollen (unter anderem an der Bevertalsperre, der K19, am Schladernring sowie der Kaiserstraße in Gummersbach) konnten Polizisten insgesamt 10 Geschwindigkeitsverstöße feststellen. Spitzenreiter war ein Motorradfahrer auf der Kaiserstraße in Gummersbach der bei erlaubten 50 km/h mit 65 km/h unterwegs war. Neben den Geschwindigkeitsverstößen wurden noch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige geschrieben sowie 32 Verwarngelder wegen anderer Verkehrsdelikte erhoben. Neben den Kontrollen war auch das Team der Verkehrsunfallprävention vor Ort, um mit den Verkehrsteilnehmenden ins Gespräch zu kommen. Die oberbergische Polizei wird auch künftig das Ziel verfolgen, durch verstärkte polizeiliche Präsenz die Zahl der Kradunfälle zu reduzieren.

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