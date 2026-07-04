Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Langenargen - B31

Verkehrsunfall fordert ein Todesopfer

Am Samstagvormittag, um 10:40 Uhr kam es auf der B31 zwischen Oberdorf und Eriskirch zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Beteiligt waren ein Opel Transporter, eine Mercedes C-Klasse, sowie ein Motorrad. Nach bisherigen polizeilichen Unfallermittlungen kam der 64-jährige Mercedesfahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er frontal mit dem in Richtung Lindau fahrenden und dem Mercedes entgegenkommenden 41-jährigen Fahrer eines Opel Vivaro. Zudem kam ein 69-jähriger, hinter dem Vivaro herfahrender Motorradfahrer durch den vor ihm stattgefundenen Frontalzusammenstoß mutmaßlich durch ein Brems- und Ausweichmanöver zu Fall. Er rutschte mit seiner Honda mehrere Meter über die Fahrbahn und zog sich hierbei schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Durch die Frontalkollision drehte sich der Mercedes über die Fahrbahn und blieb mittig auf der B31 stehen. Der Transporter schleuderte nach rechts von der Fahrbahn und kam dort auf der angrenzenden Wiesenfläche zum Unfallendstand. Der 41-jährige, alleine in seinem Transporter befindliche Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Vivaro geborgen werden. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Mercedes erlitt schwere, jedoch mit derzeitigem Kenntnisstand keine lebensgefährlichen Verletzungen. Die Schäden an den Fahrzeugen werden auf je 10 000 Euro bei der C-Klasse und dem Vivaro geschätzt. An der Honda dürfte ein Schaden von ca. 2 000 Euro entstanden sein. Die alarmierte Straßenmeisterei richtete eine örtliche Umleitung ein. Die B31 war im betreffenden Bereich zwischen Oberdorf und Eriskirch bis 15:45 Uhr voll gesperrt. Vor Ort eingesetzt waren neben mehreren Polizeifahrzeugen des Polizeireviers Friedrichshafen und des Verkehrsunfalldienst auch die Feuerwehr mit 6 Fahrzeugen, 4 Rettungswägen, 1 Notarzt, sowie 1 Rettungshubschrauber. Zur Bergung der beteiligten Fahrzeuge wurden Abschleppunternehmen verständigt. Bei der Überbringung der Todesnachricht an Angehörige kamen Notfallseelsorger zum Einsatz. Die polizeilichen Unfallermittlungen des Verkehrsunfalldienstes Ravensburg zu den Unfallursachen dauern an.

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