Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte schmeißen Steine auf Fahrzeuge

Gummersbach; Lindlar (ots)

Eine 24-jährige Autofahrerin aus Gummersbach fuhr am Freitag (3. Juli) gegen 15 Uhr auf der Dümmlinghauser Straße in Richtung Dümmlinghausen. Als sie unter der Fußgängerbrücke durchfuhr, warfen Unbekannte mehrere Steine auf das Auto, sodass die Windschutzscheibe und die Motorhaube leicht beschädigt wurden. Die 24-Jährige sah noch zwei Jungen mit dunklen Haaren auf der Brücke die dann Richtung Drosselweg wegliefen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Freitag (3. Juli) gegen 12:50 Uhr fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Bergneustadt auf einer Zufahrtsstraße zur Kölner Straße in Gummersbach. Plötzlich warf ein 66-jähriger Mann, der auf dem Gehweg stand, einen Stein auf den Corsa. Dadurch wurde die Windschutzscheibe des Corsas stark beschädigt. Der 18-Jährige und seine Beifahrer hielten an, um den 66-Jährigen zur Rede zu stellen und riefen die Polizei. Der 66-Jährige gab an, etwas gegen die Poser-Szene zu haben. Auf ihn wartet nun eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen Sachbeschädigung.

Eine 15-Jähriger Engelskirchenerin fuhr am Samstag (4. Juli) gegen 22 Uhr mit einem 14-jährigen Sozius auf ihrem Kleinkraftrad auf der Shaftesburystraße in Lindlar. Als sie an einer Personengruppe aus etwa zehn 15 bis 16 Jahren Jugendlichen vorbeifuhren, warf eine der Personen einen Stein in Richtung des Kleinkraftrades und traf den 14-jährigen Sozius am Helm. Er blieb unverletzt. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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