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Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Erster Christopher Street Day im Oberbergischen verlief friedlich und störungsfrei

Oberbergischer Kreis; Gummersbach (ots)

Der erste Christopher Street Day im Oberbergischen Kreis am Samstag (27. Juni) verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei. Um die Versammlung zu schützen, war die Polizei mit Einsatzkräften präsent. Der angemeldete Aufzug mit bis zu 500 Teilnehmenden startete um 14:15 Uhr mit einer friedlichen und bunten Parade vom Steinmüllergelände über verschiedene zentrale Straßen der Innenstadt bis zum Bismarckplatz. Auch dort fand das geplante Programm störungsfrei statt, bevor sich die Veranstaltung gegen 20:30 Uhr auflöste.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1212
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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