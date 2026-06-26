Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: 16-Jähriger bei Alleinunfall schwer verletzt
Marienheide (ots)
Ein 16-jähriger Leichtkraftradfahrer aus Gummersbach fuhr am Donnerstag (25. Juni) gegen 13:20 Uhr auf der Müllenbacher Straße in Fahrtrichtung Rodt. Auf der geraden Strecke verlor der 16-Jährige die Kontrolle über die Yamaha und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er trug zum Unfallzeitpunkt außer einem Helm keine Schutzkleidung. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.
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