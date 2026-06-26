POL-GM: 16-Jähriger bei Alleinunfall schwer verletzt

Waldbröl (ots) - Gegen 2:45 Uhr am Donnerstag (25. Juni) belieferte ein 43-Jähriger aus Niederfischbach eine Bäckereifiliale in der Hauptstraße in Waldbröl-Hermesdorf mit Backwaren. Als der Lieferant die Waren in den Verkaufsraum bringen wollte, kamen unvermittelt zwei Unbekannte hinter dem Gebäude hervor, drängten den 43-Jährigen in die Filiale und forderten ihn zur Herausgabe von Geld auf. Der Lieferant übergab ...

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