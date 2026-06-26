Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 16-jähriger Mofa-Fahrer kollidiert mit Traktor

Gummersbach (ots)

Ein 16-Jähriger aus Gummersbach fuhr am Donnerstag (25. Juni) gegen 18 Uhr mit einem Mofa auf der Kleinenbernberger Straße in Richtung Bernberg, als ihm in einer Kurve ein Mann auf einem grünen Traktor entgegenkam. Der 16-Jährige versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht vermeiden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Der etwa 30 Jahre alte Traktorfahrer erkundigte sich, ob ein Rettungswagen benötigt wird. Als der Jugendliche dies verneinte, setzte der Mann seine Fahrt fort. Der 16-Jährige fuhr zu einem Freund, wo ihn seine Mutter abholte und mit ihm ins Krankenhaus fuhr. Der unbekannte Traktorfahrer trug zum Unfallzeitpunkt ein rotes Shirt und blaue Hosen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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