Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Exhibitionist belästigt Mutter und Tochter

Waldbröl (ots)

Die Polizei sucht nach einem Unbekannten, der sich am Dienstagabend (5. März) in der Straße "In der Baumwiese" in schamverletzender Weise gezeigt hat. Der auf ein Alter zwischen 25 und 28 Jahren geschätzte Mann war zu Fuß in Richtung der Vennstraße unterwegs, als er ein geparktes Auto passierte, in dem eine 38-Jährige mit ihrer 15-jährigen Tochter saß. Kurz darauf suchte sich der Unbekannte einen nicht weit von dem Auto entfernten Standort, öffnete seine Hose und leuchtete mit seinem Handy auf sein entblößtes Glied. Als die 38-Jährige daraufhin die Polizei rief, entfernte sich der Mann. Er war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hatte dunkle Haare, trug schwarze Kleidung und führte einen schwarzen Rucksack mit.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

