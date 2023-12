POL-GM: Einbrecher auf frischer Tat entdeckt

Radevormwald (ots) - Mit dem Trick des falschen Polizeibeamten haben Betrüger einen Senior aus der Radevormwalder Südstadt zur Herausgabe von Bargeld veranlasst. Der 84-Jährige war am Freitagabend angerufen worden. Der Anrufer, angeblich ein Kriminalbeamter, sprach davon, dass der Senior abgehört würde und sein Geld in Gefahr sei. Er konnte den Geschädigten überreden, Geld in einen Kochtopf zu legen und beides an ...

