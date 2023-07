Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Gestohlenes Motorrad wiedererkannt

Bergneustadt (ots)

Auf einem Parkplatz an der Kölner Straße in Bergneustadt hat ein Geschädigter sein vor knapp drei Monaten gestohlenes Motorrad wiedererkannt. Der in Gummersbach wohnende Geschädigte war zufällig an dem Motorrad vorbeigekommen, welches in Teilen überlackiert und mit einem anderen Kennzeichen versehen war. Anhand eines selbst angefertigten Zubehörteils war er sich aber sicher, dass es sich um sein Motorrad handeln musste und verständigte die Polizei. Die traf dann vor Ort auch auf den jetzigen Nutzer des Motorrades, einen 41-Jährigen aus Reichshof. Anhand der Fahrgestellnummer ließ sich schnell klären, dass es sich um das gestohlene Motorrad handelte, welches dem rechtmäßigen Eigentümer wieder ausgehändigt wurde. Der Mann aus Reichshof gab in einer ersten Befragung an, das Motorrad gebraucht gekauft zu haben; die Ermittlungen diesbezüglich dauern derzeit noch an. Link zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5496866

