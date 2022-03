Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher stehlen Computer

Lindlar (ots)

Durch ein Fenster sind Kriminelle am Samstag (19. März) in die Räumlichkeiten eines Trike-Händlers in der Schlosserstraße in Lindlar eingebrochen. Die Täter öffneten gegen 2:40 Uhr gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Gebäude. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus. Nach bisherigen Erkenntnissen stahlen sie einen Computer und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

