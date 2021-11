Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 101121-874: Kennzeichen gestohlen

Wiehl (ots)

Von einem VW UP haben Unbekannte in Wiehl-Brächen zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen (8./9. November) die Kennzeichen gestohlen. Der UP mit den Kennzeichen GM-GS 2609 war auf dem Gelände einer Autowerkstatt an der Brächener Straße abgestellt. Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

