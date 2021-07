Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 080721-513: Alkoholisiert mit E-Scooter gestürzt

Wipperfürth (ots)

Bei einem Unfall mit einem E-Scooter hat sich am späten Mittwochabend (7. Juli) ein 36-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen; weil er unter Alkoholeinfluss stand, behielt die Polizei auch den Führerschein ein.

Der Mann aus Wipperfürth war gegen 23.30 Uhr auf der Straße "Rote Höhe" auf gerader Strecke gestürzt und hatte sich dabei so schwere Verletzungen zugezogen, dass er in ein Solinger Krankenhaus eingeliefert werden musste. Da er deutlich unter Alkoholeinfluss stand - ein Vortest zeigte einen Wert von über zwei Promille an -, veranlasste die Polizei eine Blutprobenentnahme und beschlagnahmte den Führerschein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell