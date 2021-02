Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 070221-0086: Holztür hielt Hebelversuchen stand

Marienheide (ots)

Vergeblich haben Kriminelle versucht, in ein Gartenhaus in der Rehbergstraße einzubrechen. Die Polizei zählte zehn Hebelmarken an der Holztür des Gartenhauses, welche den Einbruchsversuchen jedoch standhielt. Die Tatzeit liegt zwischen 17 Uhr am Freitag und 8:30 Uhr am Samstag (6. Februar).

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

