Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 170520 - 383 Schwer verletzter Motorradfahrer nach Sturz in Engelskirchen-Hardt

Engelskirchen (ots)

Am 17.05.2020 gegen 13:25 Uhr befuhr ein 59-jähriger Mann aus Troisdorf auf seinem Motorrad die L302 von der Autobahn A4 kommend in Richtung Bickenbach. Im Bereich des Abzweigs nach Engelskirchen-Hardt stürzte er aus ungeklärter Ursache. Dabei wurde er schwer verletzt und im Anschluß mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Motorrad entstand Sachschaden. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu Einschränkungen des Fahrzeugverkehrs. Ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Unfallursache wurrde eingeleitet.

