POL-GM: 031219-1083: Bordeauxroter Ford flüchtet nach Unfall im Begegnungsverkehr

Hückeswagen / Wermelskirchen (ots)

Auf der Landstraße 68 ist am Montagnachmittag (2. Dezember) der Fahrer eines in Richtung Wermelskirchen fahrenden PKW von der Unfallstelle geflüchtet. An der Unfallstelle wurde ein bordeauxroter Spiegel der Marke Ford aufgefunden, der vom Fahrzeug des Flüchtigen abgefallen ist. Gegen 17.35 Uhr war der Ford in Höhe der Ortslage Westhofen seitlich mit einem in Richtung Hückeswagen fahrenden Audi zusammengestoßen. Während der Audifahrer an der Unfallstelle anhielt, setzte der auf etwa 25 Jahre geschätzte Fahrer des Ford seine Fahrt fort. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

