Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130619-567: Unfallflucht auf Aldi-Parkplatz

Hückeswagen (ots)

Einen deutlichen Schaden an einem geparkten VW Golf hat am Donnerstagvormittag (13. Juni) ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Aldi-Parkplatz in der "Alte Ladestraße" hinterlassen; der Unfallverursacher flüchtete. Der dunkelgrüne Golf hatte in der Zeit zwischen 10.00 und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz gestanden. Als die Geschädigte zu ihrem Auto zurückkehrte, war der vordere Kotflügel auf der Fahrerseite deutlich eingedellt und verkratzt. Zeugen, die den Vorfall womöglich gesehen haben, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

