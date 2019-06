Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 130619-566: Blutprobenentnahme und Führerscheinbeschlagnahme nach Irrfahrt über Wiese

Lindlar (ots)

Auf der L 84 zwischen Hohkeppel und Vellingen ist am Mittwochabend (13. Juni) ein offenbar fahruntüchtiger Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen; auf der angrenzenden Weide fuhr er noch etwa 400 Meter weiter, bis er an einem Weidezaun zum Stillstand kam. Gegen 21.25 Uhr war eine Zeugin auf den auf der Wiese stehenden Wagen aufmerksam geworden und hatte die Polizei gerufen. Der Spurenlage nach hatte der Wagen auf der Gefällstrecke in einer Linkskurve die Fahrbahn verlassen und hatte dabei einen Leitpfosten umgefahren. Die weitere Fahrlinie bis zum Endstand des Wagens wies deutliche Schlangenlinien auf. Der am Fahrzeug angetroffene 27-Jährige aus Wipperfürth machte einen benommenen und verwirrten Eindruck, der vermutlich auf Drogen- oder Medikamenteneinfluss zurückzuführen sein dürfte. Die Polizei ließ dem Mann daher Blutproben entnehmen und beschlagnahmte den Führerschein. Wegen bei dem Unfall erlittener Verletzungen brachte ein Rettungswagen den 27-Jährigen in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell