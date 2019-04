Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240419-392: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Gummersbach (ots)

Ein 20-jähriger Zuwanderer ist gestern auf einer Grünfläche auf dem Steinmüllergelände von etwa zehn unbekannten Personen angegriffen worden; die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Der junge Mann gab bei einer Anzeigenerstattung auf der Polizeiwache Gummersbach an, dass er gegen 17.15 Uhr mit einer Gruppe von etwa zehn Männern in Streit geraten sei. Diese hätten ihn im Verlauf mit Tritten und Schlägen angegriffen. Aufgrund sprachlicher Barrieren war dem Geschädigten eine nähere Beschreibung der Personen nicht möglich. Erst nachdem sich zwei ihm nicht näher bekannte Personen eingemischt und ihm zu Hilfe geeilt seien, hätten die Personen von ihm abgelassen und sich entfernt. Zeugen werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Gummersbach in Verbindung zu setzen (Telefon 02261 81990).

