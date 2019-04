Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240419-391: Tageswohnungseinbruch in Brochhagen

Lindlar (ots)

In ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Sülz" haben Unbekannte am Dienstag (23. April) eingebrochen. Zwischen 13.40 und 18.00 Uhr hebelten die Einbrecher eine Terrassentüre auf und durchsuchten das Haus. Nach einer ersten Einschätzung haben sie dabei aber offenbar nichts Verwertbares gefunden und sind ohne Beute geflüchtet. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen. Sollten Sie in Ihrem Wohnumfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerken, verständigen Sie bitte umgehend die Polizei über die Notrufnummer 110.

