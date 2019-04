Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040419-315: Fünf Autos an Autohaus aufgebrochen

Wiehl (ots)

Auf dem Gelände eines Autohauses an der Robert-Bosch-Straße in Wiehl-Bomig sind in der Nacht zu Donnerstag (3./4. April) fünf Fahrzeuge aufgebrochen worden. Zwischen 18.00 und 08.20 Uhr schlugen die Täter jeweils eine Seitenscheibe ein, um in die Autos zu gelangen. Entwendet wurden hauptsächlich Lenkräder und Instrumentenelemente; von einem 3-er BMW bauten die Diebe daneben die vordere Stoßstange, die Scheinwerfer und die vorderen Radhausverkleidungen ab. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

