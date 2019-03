Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200319-263: Fußgängerin angefahren - schwerverletzt

Hückeswagen (ots)

Eine 58-jährige Fußgängerin ist am Dienstag (19.März) bei einem Unfall auf der Bahnhofstraße schwer verletzt worden. Die Frau aus Rheinbach überquerte um 10:37 Uhr die Bahnhofstraße an dem dortigen Fußgängerüberweg. Ein 51-jähriger Hückeswagener bog mit seinem roten Mercedes von der Bachstraße kommend nach links in die Bahnhofstraße ein. Dabei kam es zur Kollision mit der 58-Jährigen. Ersthelfer kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um die Verletzte. Ein Rettungswagen brachte sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell