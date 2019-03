Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190319-0260: Keine Beute bei vier Automatenaufbrüchen

Bergneustadt (ots)

Hohen Schaden haben Unbekannte bei Aufbruchsversuchen an vier Zigarettenautomaten in Bergneustadt verursacht - an Geld oder Zigaretten kamen die Täter aber nicht heran. Die im Bereich der Kölner und der Olper Straße aufgestellten Automaten waren jeweils im Zeitraum vom 12. - 18. März angegangen worden und im Bereich der Geldeingabeschächte massiv beschädigt. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen richten Sie bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 oder auch per E-Mail an die Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de. Immer wieder versuchen sich Diebe am Aufbruch von Zigarettenautomaten, indem sie versuchen das stabile Blech an der Vorderseite aufzutrennen. Sollten Ihnen Personen auffallen, die sich ungewöhnlich lange im Bereich eines Automaten aufhalten, so verständigen Sie bitte umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell