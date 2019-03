Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 040319-207: Rolltor beschädigt und dabei hohen Schaden angerichtet

Marienheide (ots)

In Marienheide haben Unbekannte am Karnevalswochenende das Rolltor eines Textildiscounters in der Leppestraße massiv beschädigt. Im Tatzeitraum zwischen Freitag 19:15 Uhr und Samstag (2.März) 8:40 Uhr versuchten Unbekannte das Rolltor zu öffnen. Mit massiver Gewaltanwendung rissen sie das Tor teilweise aus der Verankerung. dabei entstand erheblicher Sachschaden. In das Geschäft gelangten die Unbekannten nicht.

Hinweise bitte an das zuständige Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell