Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210219-0177: Münzautomaten an Tankstelle aufgebrochen

Bergneustadt (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch (19./20. Februar) sind Unbekannte mehreren Münzautomaten einer Tankstelle an der Kölner Straße zu Leibe gerückt. Zwischen 18.00 und 08.00 Uhr haben die Täter mit Hebelwerkzeugen an Staubsaugerautomaten im Bereich der Waschanlage angesetzt. Zwei der Automaten konnten sie auf diese Weise öffnen und mit den aufgefundenen Geldmünzen entkommen. Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

