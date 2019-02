Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200219-175: 30-Jähriger nach Sachbeschädigungen und Widerstand festgenommen

Hückeswagen (ots)

Nach zwei in der Hückeswagener Innenstadt begangenen Sachbeschädigungen hat die Polizei am Dienstagmittag (19. Februar) einen 30-jährigen Tatverdächtigen angetroffen; der Mann leistete Widerstand und wurde festgenommen. Zwischen 12.30 und 13.00 Uhr war die Polizei zu zwei Sachverhalten in Hückeswagen gerufen worden. In der Marktstraße hatte ein zunächst Unbekannter den Außenspiegel eines Autos beschädigt und in der Bongardstraße war die Fensterscheibe eines Hauses zu Bruch gegangen. In beiden Fällen konnten Zeugen der Polizei eine übereinstimmende Täterbeschreibung geben, anhand derer eine Streifenwagenbesatzung wenig später einen Tatverdächtigen auf der Goethestraße identifizieren konnte. Der Mann reagierte auf Ansprache sofort aggressiv und griff die Streifenwagenbesatzung an; er wurde überwältigt und zunächst in Gewahrsam genommen. Weil der Mann zurzeit über keinen festen Wohnsitz verfügt und bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, regte die Kriminalpolizei Wipperfürth bei der Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Untersuchungshaft an. Bei einer darauffolgenden Vorführung am heutigen Nachmittag erließ das Amtsgericht Haftbefehl, so dass der 30-Jährige nun in eine Justizvollzugsanstalt überstellt wird.

