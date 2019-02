Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200219-176: grüner Motorroller nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Marienheide (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf der Scharder Straße in Marienheide sucht die Polizei nach einem grünen Motorroller. Gegen 22.30 Uhr am Freitag (14. Februar) hatten Anwohner ein Unfallgeräusch vernommen und beim Blick aus dem Fenster einen Person gesehen, die auf der abschüssigen Scharder Straße offenbar mit einem Motorroller gestürzt war. Die Person rappelte sich aber wieder auf und fuhr in Richtung Zentrum davon. Im Nachgang stellte sich heraus, dass der Roller zuvor gegen ein abgestelltes Fahrzeug geprallt war. Anhand am Unfallort aufgefundener Fahrzeugteile des Rollers (siehe Foto) hofft die Polizei nun auf Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

