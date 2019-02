Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 200219-174: Einbruch in Gummersbach-Karlskamp

Gummersbach (ots)

In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "An der Wende" sind Unbekannte am Dienstag (19. Februar) eingebrochen. Zwischen 07.00 und 17.00 Uhr hebelten die Täter zunächst die Hauseingangs- und im Anschluss eine Wohnungstüre in der vierten Etage des Hauses ein. Die Einbrecher durchsuchten die Wohnung und entkamen mit Bargeld, einer Spielekonsole und Lautsprechern einer Musikanlage. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

