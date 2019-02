Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210219-0176: Verkehrsunfall mit nicht versichertem Roller

Nümbrecht (ots)

Teuer zu stehen kommen dürfte einem 26-Jährigen aus Nümbrecht ein Ausflug mit seinem nicht versicherten Motorroller - ein Autofahrer musste dem Roller ausweichen und fuhr gegen ein Verkehrsschild. Gegen 21.15 Uhr war der 26-Jährige am Mittwoch (20. Februar) mit dem Roller von der Benrother Straße auf die Ruppichterother Straße eingefahren. Ein 37-jähriger BMW-Fahrer aus Eitorf war zu dieser Zeit auf der Ruppichterother Straße in Richtung Waldbröl unterwegs; er wich dem Roller nach links aus und geriet dabei auf eine Verkehrsinsel, wo er gegen ein Verkehrsschild prallte. Der 26-Jährige gab bei seiner Befragung gegenüber der Polizei an, dass er den Motorroller erst vor kurzem erworben und noch nicht versichert habe. Für den nicht unbeträchtlichen Schaden wird er daher wohl selbst aufkommen müssen. Daneben erwartet ihn noch ein Strafverfahren - neben einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ist er auch nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

