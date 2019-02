Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 190219-169: Raub auf Radweg in Bergneustadt

Bergneustadt (ots)

Ein 20-jähriger Bergneustädter ist am Sonntagabend (17. Februar) auf dem Fahrradweg zwischen Wiedenest und Bergneustadt von zwei Unbekannten ausgeraubt worden. Der 20-Jährige ging nach eigenen Angaben um 23:30 Uhr von einer Tankstelle in Bergneustadt auf dem Fahrradweg in Richtung Bergneustadt-Innenstadt. Dort sprachen ihn zwei Unbekannte an und fragten zunächst nach einer Zigarette. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei einer den 20-Jährigen in den "Schwitzkasten" nahm und der andere ihn mit einem Taschenmesser bedrohte. Sie griffen in seine Tasche und stahlen sein Bargeld. Anschließend flüchtete das Duo auf dem Fahrradweg in Richtung Wiedenest.

Personenbeschreibung: 1. Täter: männlich, 20-25 Jahre alt, kräftig und muskulös, etwa 190-195 cm groß, langer Vollbart, trug einen schwarzen Jogginganzug "Adidas" und eine Baseballkappe "Nike" 2. Täter: männlich, etwa 18 Jahre, brauner Teint, kurze Haare, schwarze Jogginghose, schwarze Bomberjacke, weiße Turnschuhe "Nike", auf der rechten Kopfseite im Bereich der Stirn, südländisches Aussehen

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell