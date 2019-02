Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 140219-0147: Dreiste Diebe klauen Handys

Gummersbach (ots)

Dreiste Diebe haben am Donnerstag (14. Februar) in der Fußgängerzone in Gummersbach zwei Handys aus einem Lastwagen gestohlen, obwohl sich die Eigentümer in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben. Zwei Männer hatten zwischen 09.15 und 09.30 Uhr etwa in Höhe des Brauhauses auf der Hindenburgstraße eine Küche auf die Ladefläche eines LKW geladen und während dieser Zeit im unverschlossenen Fahrgastraum des LKW zwei Handys liegen lassen. Obwohl sich die Männer in unmittelbarer Nähe zu dem LKW befanden, nutzten Unbekannte die Möglichkeit und konnten die Telefone in einem unbemerkten Augenblick stehlen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

