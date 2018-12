Nümbrecht (ots) - Ein Verkehrsunfall auf der Malzhagener Straße hat am Samstagmittag (01.12.) drei Verletzte gefordert. Um kurz vor 12:30 Uhr befuhr ein 84-jähriger Autofahrer aus Waldbröl die Industriestraße in Richtung Malzhagener Straße. Bei dem Versuch, den Kreuzungsbereich in Geradeausrichtung zu passieren, übersah der 84-Jährige das herannahende Auto eines 49-jährigen Mannes aus Morsbach, der auf der Malzhagener Straße in Richtung Grötzenberg unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem sich beide Fahrer sowie der 17-jährige Beifahrer im Auto des Morsbachers leichte Verletzungen zuzogen. Alle Verletzten wurde zur Behandlung mit Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert. Es entstand hoher Sachschaden.

