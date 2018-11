POL-GM: 301118-1280: Tresor aus Wand gestemmt

Waldbröl (ots) - Am Donnerstag (29.November) sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Baumener Straße eingestiegen. Im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 21:50 Uhr verschafften sich die Täter Zugang zum Haus. Sie durchwühlten die Räume, suchten nach möglichem Diebesgut und fanden Schmuck, den sie mitgehen ließen. Auch im Nachbarhaus wurde eingebrochen. Hier liegt die Tatzeit zwischen 13 Uhr und 20:20 Uhr. Die Täter hebelten die Tür zu einem Gartenhaus sowie die Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Nachdem sie im Haus waren, stemmten sie einen Tresor aus einer Wand. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf.

