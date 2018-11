POL-GM: 301118-1281: Kollision zwischen Pkw und Radfahrer

Gummersbach (ots) - Schwerverletzt worden ist am Donnerstag ein 45-jähriger Radfahrer, der auf der Karlstraße von einem Pkw erfasst wurde. Um 14:10 Uhr fuhr der 45-jährige Gummersbacher mit seinem Fahrrad auf der Karlstraße in Fahrtrichtung La-Roche-Su-Yon-Straße. Ein 79-jähriger Gummersbacher fuhr mit seinem roten Citroen ebenfalls in diese Richtung. Aus bislang ungeklärter Ursache fährt der 79-Jährige auf den Radfahrer auf. Der 45-Jährige wird auf die Motorhaube des Citroens aufgeladen, stürzt und verletzt sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

