POL-GM: 050718-782: Ruhestörung mit Gewalt gelöst

Engelskirchen (ots) - Mit einer Axt hat ein 64-Jähriger am Mittwochabend (4.Juli) Jugendliche bedroht, die gegen 20:30 Uhr am Aggerufer in der Ortslage Loope Musik hörten. Nach Angaben der Jugendlichen näherte sich ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad der Gruppe. Der Mann stieg vom Rad, hielt in einer Hand eine Axt und kam auf sie zu. Er forderte die Jugendlichen auf, die Musik leiser zu machen, sonst schlage er alles klein. Daraufhin kam es zu einem zunächst verbal ausgetragenen Streit, der damit endete, dass der 64-Jährige einen 18-Jährigen am Hals ergriff. Anschließend fuhr der Unbekannte mit seiner Axt und dem Fahrrad in Richtung eines nahegelegenen Campingplatzes. Dort trafen die Polizeibeamten den 64-Jährigen auch an. Er gab an, die Jugendlichen zuvor durch Zurufen mehrfach um Ruhe gebeten zu haben und wollte dies nun persönlich klären. Auf den 64-Jährigen wartet nun ein Strafverfahren. Verletzt wurde niemand.

