POL-GM: 040718-780: Fahrer eines blauen Toyota nach Unfallflucht gesucht

Marienheide (ots) - Nach einem Auffahrunfall auf der Klosterstraße in Marienheide ist am Dienstag (3.Juli) ein Unfallbeteiligter trotz eines Schadens von etwa 8000 Euro geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer geben können.

Um 14:30 Uhr fuhr eine 20-jährige Frau aus Meinerzhagen mit ihrem roten Hyundai auf der Klosterstraße in Fahrtrichtung Holzwipper. Nach ihren Angaben befand sich hinter ihr ein männlicher Fahrer in einem blauen Toyota. Kurz vor der Einmündung Wipperweg verlangsamte sie ihre Fahrt, da ein Fahrzeug vor ihr abbiegen wollte. Der Fahrer hinter ihr reagierte zu spät und fuhr auf ihren Hyundai auf. Durch den Schreck löste sie ihre Bremse und fuhr ihrerseits auf das Fahrzeug vor ihr auf. Der unbekannte Toyotafahrer setzte seine Fahrt ungehindert fort. Die Polizei stellte an dem Hyundai der 20-Jährigen einen leichten Schaden im Heck- und einen Schaden im Frontbereich fest. Insgesamt entstand an ihrem Wagen und an dem geschädigten Fahrzeug vor ihr ein Schaden von etwa 8000 Euro. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter 02261 81990.

