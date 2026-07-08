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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Durchsuchungsmaßnahmen im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens

Hellenthal (ots)

Die Kriminalpolizei Euskirchen hat in der vergangenen Woche auf Grundlage eines Beschlusses des Amtsgerichts Aachen Durchsuchungsmaßnahmen im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen ein Ehepaar aus der Gemeinde Hellenthal vollstreckt. Gegen die Beschuldigten wird wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. Im Fokus der Maßnahmen standen Betäubungsmittel, Betäubungsmittelutensilien sowie verbotene neue psychoaktive Stoffe. Darüber hinaus stehen mögliche Verstöße gegen das Heilpraktikergesetz im Raum. Neben privaten Räumlichkeiten wurden auch Geschäftsräume durchsucht. An dem Einsatz waren aufgrund der Größe des Areals eine sogenannte Beweis- und Festnahmeeinheit, ein Drogenspürhund, Chemiker des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen, die Amtsapothekerin des Kreises Euskirchen sowie Mitarbeitende des Landeszentrums Gesundheit NRW beteiligt. Im Rahmen der Durchsuchungen wurden Beweismittel sichergestellt. Die beiden Beschuldigten wurden nach Abschluss der erkennungsdienstlichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen und Auswertungen dauern an.

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Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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