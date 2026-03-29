Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Euskirchen1 (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Samstag (28. März) gegen 2 Uhr in ein Mobilfunkgeschäft in der Euskirchener Fußgängerzone ein.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen mehrere Personen die Glasscheibe der Eingangstür des Geschäfts ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren wurden mehrere technische Geräte aus Sicherungshalterungen entwendet. Anschließend flüchteten die Täter vom Tatort.

Zeugen beobachteten den Vorfall. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell