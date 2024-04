Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Türschloss entfernt

Schleiden (ots)

Am Dienstag (16. April) gelangten Unbekannte gegen 00.10 Uhr durch Entfernen des Türschlosses der Haupteingangstür in die Räumlichkeiten eines Modegeschäfts / Sonnenstudios in der Straße am Markt in Schleiden.

Im Geschäft wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht.

In einem Büroraum wurden Schränke geöffnet und Bargeld entwendet.

Im Kassenbereich wurde von den Unbekannten eine Kasse geöffnet und das darin befindliche Bargeld entwendet.

Entwendet wurde Bargeld im oberen dreistelligen Euro-Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell