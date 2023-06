POL-EU: Trunkenheitsfahrt mit zwei Kindern

Bad Münstereifel (ots) - Eine Frau (40) aus Bad Münstereifel erhielt am Dienstagmittag (13 Uhr) einen Platzverweis für den Bereich der Ahrstraße. Als die Polizeibeamten am Nachmittag erneut zu der Einsatzörtlichkeit gerufen wurden, verhielt sich die Frau erneut respektlos und unkooperativ. Sie lag stark alkoholisiert in einem Garten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Sie wurde zur ...

mehr