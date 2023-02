Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsdelikte: Suche nach Zeugen

Euskirchen-Kuchenheim (ots)

Am Mittwochabend (22. Februar) kam es in Euskirchen-Kuchenheim zu mehreren schwerwiegenden Verkehrsdelikten unter Beteiligung eines Audi A6 und eines Mercedes C 250d.

Unter anderem soll eine Fußgängerin angefahren worden sein. Darüber hinaus kam es zu einer Kollision zwischen den zwei beteiligten Fahrzeugen, bei der ein absichtliches Rammen nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Delikte sollen alle im Bereich Kuchenheimer Straße/Karl-Coenen-Straße/Rosengarten stattgefunden haben.

Die Polizei Euskirchen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hierzu werden Zeugen gesucht, die Angaben zu einer oder mehrerer der Taten machen können.

Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen werden telefonisch unter 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per Email an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

