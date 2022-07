POL-EU: Schwerverletzte Pedelecfahrerin

Euskirchen (ots) - Eine Frau (31) und ein Mann (36) aus Euskirchen gelangten am Dienstag (14 Uhr) über ein benachbartes Grundstück in einen Garten in der Nordstraße und entwendeten von einer Terrasse verschiedene Akku-Gartengeräte. Beide Personen konnten durch Polizeibeamte im unmittelbaren Umfeld auf einem entwendeten Kleinkraftrad angetroffen werden. Das Diebesgut wurde aufgefunden und im Nachgang an den Besitzer ...

