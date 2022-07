Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Neuer Leiter der Direktion Kriminalität: Ulrich Linden

Kreis Euskirchen (ots)

Die Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten in der Kreispolizeibehörde Euskirchen stehen unter einer neuer Leitung: Auf Kriminaloberrätin (KORin) Yvonne Huck folgt nun der Erste Kriminalhauptkommissar (EKHK) Ulrich Linden.

Als Behördenleiter freut sich Landrat Markus Ramers, die Position zum 1. Juli "mit einem solchen erfahrenen Kriminalbeamten besetzen zu können."

Seiner Vorgängerin, KORin Yvonne Huck, dankte er bei der Pressevorstellung am Dienstag (5. Juli) und wünschte ihr für die berufliche Zukunft in der Landesoberbehörde, dem Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP NRW), alles Gute.

EKHK Ulrich Linden leitet mit der Direktion Kriminalität die personell zweitgrößte in der Kreispolizeibehörde Euskirchen und ist für die Aufklärung sowie Verhinderungen von Straftaten verantwortlich.

Der 57-jährige Ulrich Linden trat 1985 in die Polizei Nordrhein-Westfalens ein. Im Polizeipräsidium Köln wurde er nach seinem Kommissarsstudium fast ausschließlich in Funktionen der Kriminalpolizei verwendet, unter anderem sorgte er für die Aufklärung von Einbrüchen, wirkte in Mordkommissionen mit, war Komplexverantwortlicher Feuerwehr und Rettungsdienst in der Ermittlungsgruppe "Love Parade", übernahm verschiedene Stellvertretungen von Kriminalkommissariaten und war zuletzt Leiter des Kölner Kriminalkommissariat 51 (Kölner City).

Linden wohnt im Kreis Euskirchen, ist verheiratet und Vater eines erwachsenen Sohnes.

Die Arbeiten der Kriminalpolizei, für die Linden mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verantwortlich ist, werden in der Kreispolizeibehörde Euskirchen durch eine Führungsstelle und drei Kommissariate bewältigt. Diese befassen sich mit ausgewählten Deliktbereichen, wie etwa Wohnungseinbrüche und Betrüge. Auch die Prävention und der Opferschutz zählen zum Aufgabenportfolio der Direktion Kriminalität.

Im Jahr 2021 sind in der Polizeilichen Kriminalstatistik insgesamt 9.604 Straftaten für den Kreis Euskirchen erfasst worden. Nach wie vor ist der Nordkreis der Kreispolizeibehörde Euskirchen mit 6.396 der registrierten Straftaten (66,6 Prozent) deutlich stärker belastet als der Südkreis mit 3.208 erfassten Delikten (33,4 Prozent), auch hinsichtlich der Kriminalitätshäufigkeitszahl. Die Aufklärungsquote lag im Jahr 2021 bei 53,56 Prozent.

