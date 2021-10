Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kind von Hund gebissen

Weilerswist (ots)

Ein vierjähriges Kind aus Weilerswist wurde am Sonntagnachmittag (24.10.2021) gegen 15.20 Uhr in einem Fast Food Restaurant von einem Hund (Tibet Doodle) in den linken Oberschenkel gebissen. Der Hund war angeleint und lag am Tisch des Besitzers. Das Kind lief nah an dem Hund vorbei, dieser erschrak und biss das Kind. Der vierjährige Junge trug einen circa 3 cm blutigen Kratzer davon. Nach Eintreffen der Beamten machte der Hund keinen aggressiven Eindruck. Die Polizei nahm die Ermittlungen gegen den Hundehalter auf.

