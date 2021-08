Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fußgängerin angefahren

Bad Münstereifel (ots)

Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Euskirchen befuhr am Donnerstag (19.08.2021) gegen 16.05 Uhr mit seinem VW Golf die Landstraße 194 in Richtung Euskirchen. In Höhe einer Überquerungshilfe für Fußgänger übersieht er die 34-jährige Fußgängerin aus Bad Münstereifel, welche die Fahrbahn von links überquerte. Es kommt zum Zusammenstoß zwischen Pkw und der Fußgängerin. Die Frau wird durch die Kollision verletzt und kommt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell